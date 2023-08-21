«Опять ходит этот вирус»: Лолита подхватила бронхит и пообещала поменьше разговаривать

Певица Лолита заболела бронхитом, из-за которого ей пришлось отказаться от общения и меньше курить, о чем она сообщила в своем telegram-канале. По ее словам, ей пришлось применить вливание — процедуру, которую проводит врач-отоларинголог.



«Мои хорошие, я тут бронхит схватила. <...> Сегодня попробую помолчать», — заявила Лолита.



Артистка также напомнила, что сейчас снова ходит «проклятущий вирус», но переболевшие и вакцинированные переносят заболевание «легко, но с бронхитом». О каком именно вирусе идет речь, певица не уточнила.

