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    «Опять ходит этот вирус»: Лолита подхватила бронхит и пообещала поменьше разговаривать

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    Певица Лолита заболела бронхитом, из-за которого ей пришлось отказаться от общения и меньше курить, о чем она сообщила в своем telegram-канале. По ее словам, ей пришлось применить вливание — процедуру, которую проводит врач-отоларинголог.

    «Мои хорошие, я тут бронхит схватила. <...> Сегодня попробую помолчать», — заявила Лолита.

    Артистка также напомнила, что сейчас снова ходит «проклятущий вирус», но переболевшие и вакцинированные переносят заболевание «легко, но с бронхитом». О каком именно вирусе идет речь, певица не уточнила.

    Во время VK-festa певица Лолита ответила корреспонденту «Фонтанки», что замены уехавшей Алле Пугачевой в России нет. По ее мнению, только бесталанные люди смеют критиковать великих артистов, к которым относится Пугачева. Лолита припомнила, что Пугачева при ней ни разу не говорила ни о ком ничего плохого.

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