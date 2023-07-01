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    «Замены ей не вижу». Лолита рассказала, что думает о ситуации с Аллой Пугачевой

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    Певица Лолита Милявская поделилась своим мнением о ситуации, связанной с Аллой Пугачевой. На вопрос корреспондента «Фонтанки» в ходе VK Fest в Петербурге она ответила, что считает критику в адрес певицы сиюминутным явлением.

    «Только неталантливые и ленивые люди говорят плохо о выдающихся великих людях. Причем части из этих людей эта великая женщина помогала. <...> И я в жизни не слышала, чтобы она говорила о ком-то плохо. Слушайте, к этому надо относиться как к сиюминутному явлению», — объяснила Лолита.

    По ее мнению, в памяти людей критики в адрес Пугачевой не останется: «Потому что она из разряда великих. И в ближайшее я пока замены ей по масштабности не вижу. Относиться все могут кто как считает нужным и хочет. Но давайте разделять, правда, величайшее исполнение этой женщины, и сколько выросло людей. <...> Я сделала всё, как она говорила, и поэтому я состоялась».

    Как писала «Фонтанка», в прошлом году Алла Пугачева вслед за мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом) покинула Россию после начала боевых действий на Украине. Она несколько раз ненадолго возвращалась в страну, в том числе на похороны модельера Валентина Юдашкина. На кладбище пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поцеловал Примадонне руку, что спровоцировало интернет-баталии среди так называемых лидеров общественного мнения.

    На ПМЭФ-2023 бывший муж Пугачевой певец Филипп Киркоров заявил, что ему неизвестно о ее намерении вернуться в Россию. «Я знаю, что она уехала, но больше мне ничего не известно. Мы не общаемся больше пяти лет», — заявил он.

    *Минюст включил Максима Галкина в реестр иноагентов.

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