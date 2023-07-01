«Замены ей не вижу». Лолита рассказала, что думает о ситуации с Аллой Пугачевой

Певица Лолита Милявская поделилась своим мнением о ситуации, связанной с Аллой Пугачевой. На вопрос корреспондента «Фонтанки» в ходе VK Fest в Петербурге она ответила, что считает критику в адрес певицы сиюминутным явлением.



«Только неталантливые и ленивые люди говорят плохо о выдающихся великих людях. Причем части из этих людей эта великая женщина помогала. <...> И я в жизни не слышала, чтобы она говорила о ком-то плохо. Слушайте, к этому надо относиться как к сиюминутному явлению», — объяснила Лолита.



По ее мнению, в памяти людей критики в адрес Пугачевой не останется: «Потому что она из разряда великих. И в ближайшее я пока замены ей по масштабности не вижу. Относиться все могут кто как считает нужным и хочет. Но давайте разделять, правда, величайшее исполнение этой женщины, и сколько выросло людей. <...> Я сделала всё, как она говорила, и поэтому я состоялась».

