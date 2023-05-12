Алла Пугачева покинула Россию

Певица Алла Пугачева несколько дней назад улетела из Москвы. Об этом 12 мая сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу артистки Елену Чупракову.

«Алла Борисовна улетела еще несколько дней назад», — сказала она.

Пугачева приезжала в Россию на похороны модельера Валентина Юдашкина. На Троекуровском кладбище пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поцеловал руку певицы, что активно обсуждал ультрапатриотический сегмент Telegram-каналов.

В прошлом году Алла Пугачёва вслед за мужем Максимом Галкиным* покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Замок примадонны российской эстрады, расположенный в подмосковной деревне Грязь, выставили на продажу. Сообщалось, что за имение продавец требовал миллиард рублей.