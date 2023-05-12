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    Алла Пугачева покинула Россию

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    Певица Алла Пугачева несколько дней назад улетела из Москвы. Об этом 12 мая сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу артистки Елену Чупракову.

    «Алла Борисовна улетела еще несколько дней назад», — сказала она.

    Пугачева приезжала в Россию на похороны модельера Валентина Юдашкина. На Троекуровском кладбище пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поцеловал руку певицы, что активно обсуждал ультрапатриотический сегмент Telegram-каналов.

    В прошлом году Алла Пугачёва вслед за мужем Максимом Галкиным* покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Замок примадонны российской эстрады, расположенный в подмосковной деревне Грязь, выставили на продажу. Сообщалось, что за имение продавец требовал миллиард рублей.

    *Включён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

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