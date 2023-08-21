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    Массовое ДТП собирает пробку в «заколдованном» месте на КАД

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    Самая длинная пробка образовалась на КАД утром 21 августа в самом проблемном месте — на внутреннем кольце перед Большим Обуховским (вантовым) мостом. На этот раз причиной стало серьёзное ДТП, хотя иногда там стоят и без аварий. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» пишут о пяти участниках, но, по официальным данным, их только три.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 7:20 поступила информация о ДТП на 55-м километре внутреннего кольца. Столкнулись три попутных легковых автомобиля, заняв первую и четвёртую полосы. Пострадал один человек.

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    По данным «Яндекс.Карт» на 10 часов, пробка составляет около 6 километров.

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    Комментарии 10

    Гость21 Авг 2023 в 10:36
    Ставки делали?
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