Массовое ДТП собирает пробку в «заколдованном» месте на КАД

Самая длинная пробка образовалась на КАД утром 21 августа в самом проблемном месте — на внутреннем кольце перед Большим Обуховским (вантовым) мостом. На этот раз причиной стало серьёзное ДТП, хотя иногда там стоят и без аварий. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» пишут о пяти участниках, но, по официальным данным, их только три.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 7:20 поступила информация о ДТП на 55-м километре внутреннего кольца. Столкнулись три попутных легковых автомобиля, заняв первую и четвёртую полосы. Пострадал один человек.
По данным «Яндекс.Карт» на 10 часов, пробка составляет около 6 километров.