Найдите логику: очень сложный тест с картинками

Сперва может показаться, что в этих заданиях нет никакой логики... Но это не так!

Сперва может показаться, что в этих заданиях нет никакой логики... Но это не так! Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

Признайтесь, иногда так и тянет ощутить себя участником какого-нибудь телешоу, чтобы проверить свои знания, сообразительность, логику или что-нибудь еще. Мы можем легко это устроить! Усаживайтесь поудобнее, сегодня вы в роли участника игры «Где логика?». Попробуйте разгадать наши логические задачки — они не такие простые, как кажется!