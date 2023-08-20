Признайтесь, иногда так и тянет ощутить себя участником какого-нибудь телешоу, чтобы проверить свои знания, сообразительность, логику или что-нибудь еще. Мы можем легко это устроить! Усаживайтесь поудобнее, сегодня вы в роли участника игры «Где логика?». Попробуйте разгадать наши логические задачки — они не такие простые, как кажется!
Найдите логику: очень сложный тест с картинками
Придумывать эти загадки было нелегко, теперь вам придется их как-то разгадать
20 августа 2023, 20:08
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А теперь кино. Получится по этим картинкам отгадать название известного фильма?
И напоследок снова постарайтесь отгадать фильм и найти лишнее изображение.
Ничего страшного! Вы хотя бы попробовали.
Кое-что у вас получилось, но в остальном с логическими заданиями вы не справились.
А вы хороши! Во всяком случае смогли дать несколько правильных ответов.
Ваша логика на высоте! Но до идеального результата не хватило совсем чуть-чуть.
Удивительно! Вы тот редкий человек, который смог правильно ответить на все задания!