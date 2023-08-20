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    Найдите логику: очень сложный тест с картинками

    Придумывать эти загадки было нелегко, теперь вам придется их как-то разгадать

    1327
    6 комментариев
    Сперва может показаться, что в этих заданиях нет никакой логики... Но это не так!
    Сперва может показаться, что в этих заданиях нет никакой логики... Но это не так!Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Признайтесь, иногда так и тянет ощутить себя участником какого-нибудь телешоу, чтобы проверить свои знания, сообразительность, логику или что-нибудь еще. Мы можем легко это устроить! Усаживайтесь поудобнее, сегодня вы в роли участника игры «Где логика?». Попробуйте разгадать наши логические задачки — они не такие простые, как кажется!

    В этих картинках зашифрованы строчки из одной популярной песни. Что за песня?

    В этих картинках зашифрованы строчки из одной популярной песни. Что за песня?

    Здесь всё просто — это известный советский мультфильм.

    Здесь всё просто — это известный советский мультфильм.

    А теперь кино. Получится по этим картинкам отгадать название известного фильма?

    А теперь кино. Получится по этим картинкам отгадать название известного фильма? <br /><br />

    Что общего у всех этих людей?

    Что общего у всех этих людей?

    Это строчка из одной популярной песни. Угадаете строчку — вспомните и песню.

    Это строчка из одной популярной песни. Угадаете строчку — вспомните и песню.

    Это снова кино, но задача немного сложнее. Вам нужно не только угадать фильм, но и найти лишнее число.

    Это снова кино, но задача немного сложнее. Вам нужно не только угадать фильм, но и найти лишнее число.

    В этих изображениях мы зашифровали цитату из одного известного фильма. Что за фильм?

    В этих изображениях мы зашифровали цитату из одного известного фильма. Что за фильм?

    По этим трем картинкам вы без труда вспомните название книги.

    По этим трем картинкам вы без труда вспомните название книги.

    Что (или кто) объединяет эти три картинки?

    Что (или кто) объединяет эти три картинки?

    И напоследок снова постарайтесь отгадать фильм и найти лишнее изображение.

    И напоследок снова постарайтесь отгадать фильм и найти лишнее изображение.<br />
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    Найдите логику: очень сложный тест с картинками

    Ничего страшного! Вы хотя бы попробовали.

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    Найдите логику: очень сложный тест с картинками

    Кое-что у вас получилось, но в остальном с логическими заданиями вы не справились.

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    А вы хороши! Во всяком случае смогли дать несколько правильных ответов.

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    Ваша логика на высоте! Но до идеального результата не хватило совсем чуть-чуть.

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    Найдите логику: очень сложный тест с картинками

    Удивительно! Вы тот редкий человек, который смог правильно ответить на все задания!

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    Сперва может показаться, что в этих заданиях нет никакой логики... Но это не так!
    Сперва может показаться, что в этих заданиях нет никакой логики... Но это не так!Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    Комментарии 6

    Гость20 Авг 2023 в 21:09
    При чем здесь логика?
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