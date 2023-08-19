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    В Петербурге дождутся капитального ремонта 22 общественные бани

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    В ближайшие три года в Петербурге капитально отремонтируют 22 общественные бани, программу капремонта уже готовят, 19 августа сообщила пресс-служба Смольного. В зданиях восстановят или заменят коммуникации тепло- и водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, а также электрику и вентиляцию, приведут в порядок фасады.

    Первыми дождутся ремонта 125-летнее здание бани на улице Мосина в Сестрорецке, а также две из четырех бань Колпинского района. План реконструкции сестрорецкого раритета уже готовят. Планируется, что на время реставрации фасада, помещений и коммуникаций полностью закрывать баню не будут.

    Всего в городе на Неве 32 бани, здания некоторых из них являются объектами культурного наследия.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Пушкине отреставрируют Царский вокзал. Финансировать работы возьмутся федеральные власти, город и меценаты.

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