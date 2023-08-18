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    Ряды иноагентов пополнила писательница Линор Горалик*

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    В реестр иноагентов включили ещё семь человек, в том числе писательницу Линор Горалик*. Информацию о новых иноагентах Минюст опубликовал на своем сайте вечером 18 августа.

    Кроме Горалик*, иностранными агентами признали экономиста и бывшего советника президента Андрея Илларионова*, члена правления общества «Мемориал»* Сергея Кривенко*, политолога и публициста Андрея Пионтковского*, заместителя председателя Конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимира Довданова*, писательницу Татьяну Сотникову* и активистку фонда «Свободная Якутия»* Сарылгану Кондакову*.

    *Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.


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