Ряды иноагентов пополнила писательница Линор Горалик*

В реестр иноагентов включили ещё семь человек, в том числе писательницу Линор Горалик*. Информацию о новых иноагентах Минюст опубликовал на своем сайте вечером 18 августа.



Кроме Горалик*, иностранными агентами признали экономиста и бывшего советника президента Андрея Илларионова*, члена правления общества «Мемориал»* Сергея Кривенко*, политолога и публициста Андрея Пионтковского*, заместителя председателя Конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимира Довданова*, писательницу Татьяну Сотникову* и активистку фонда «Свободная Якутия»* Сарылгану Кондакову*.