Обманутые туристы добились в суде предварительной справедливости, но судейская воля погрязла в следствии

Купившие четыре года назад путевки жители Петербурга все еще ждут компенсаций за несостоявшийся отдых, несмотря на уголовное дело, которое даже успело побывать в суде. Потерпевшие уповают на прокурора города.

О текущей судьбе уголовного дела о мошенничестве и растрате «Фонтанке» 18 августа рассказал адвокат потерпевших Сергей Шулдеев. Планировавшие отдых петербуржцы в 2019 году покупали путевки у СЛК-Групп на Планерной улице в Приморском районе, офис работал под брендом «Слетать.ру». Обманутыми оказались почти 40 человек, турагентство собрало с них примерно 4 миллиона рублей. Известно, что предприниматели не делали ничего, кроме создания видимости туристической деятельности.



На момент возбуждения дела под подозрением были двое — Вячеслав Попов и Людмила Шпаковская. Вторая дошла до суда в качестве свидетеля, обвинение было предъявлено только Попову. Но за 2,5 года разбирательств и убедительных речей потерпевших суд все же пришел к выводу, что Попов не был так уж самостоятелен — как минимум пять договоров были заключены еще до того, как он начал фигурировать в турфирме в качестве должностного лица. Потерпевшие рассказывали, как договаривались и предъявляли претензии именно Шпаковской. Судья отправила дело обратно в прокуратуру, указав, что Попов действовал в составе группы лиц. А значит, обвинительное заключение должно выглядеть иначе, равно как и скамья подсудимых.



В жалобе потерпевших на имя прокурора города Виктора Мельника указано, что в феврале 2023 года предварительное расследование было возобновлено Следственным управлением УМВД России по Приморскому району. Но до сих пор ни с одним из потерпевших никто не связался, так что, видимо, и расследование дела не проводится, полагают авторы жалобы. Они просят прокуратуру поторопить следователей, а в идеале отдать дело из района в ГСУ регионального управления МВД.

