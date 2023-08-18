    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, с-в

    773мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.4eur101.48

    Обманутые туристы добились в суде предварительной справедливости, но судейская воля погрязла в следствии

    775
    3 комментария

    Купившие четыре года назад путевки жители Петербурга все еще ждут компенсаций за несостоявшийся отдых, несмотря на уголовное дело, которое даже успело побывать в суде. Потерпевшие уповают на прокурора города.

    О текущей судьбе уголовного дела о мошенничестве и растрате «Фонтанке» 18 августа рассказал адвокат потерпевших Сергей Шулдеев. Планировавшие отдых петербуржцы в 2019 году покупали путевки у СЛК-Групп на Планерной улице в Приморском районе, офис работал под брендом «Слетать.ру». Обманутыми оказались почти 40 человек, турагентство собрало с них примерно 4 миллиона рублей. Известно, что предприниматели не делали ничего, кроме создания видимости туристической деятельности.

    На момент возбуждения дела под подозрением были двое — Вячеслав Попов и Людмила Шпаковская. Вторая дошла до суда в качестве свидетеля, обвинение было предъявлено только Попову. Но за 2,5 года разбирательств и убедительных речей потерпевших суд все же пришел к выводу, что Попов не был так уж самостоятелен — как минимум пять договоров были заключены еще до того, как он начал фигурировать в турфирме в качестве должностного лица. Потерпевшие рассказывали, как договаривались и предъявляли претензии именно Шпаковской. Судья отправила дело обратно в прокуратуру, указав, что Попов действовал в составе группы лиц. А значит, обвинительное заключение должно выглядеть иначе, равно как и скамья подсудимых.

    В жалобе потерпевших на имя прокурора города Виктора Мельника указано, что в феврале 2023 года предварительное расследование было возобновлено Следственным управлением УМВД России по Приморскому району. Но до сих пор ни с одним из потерпевших никто не связался, так что, видимо, и расследование дела не проводится, полагают авторы жалобы. Они просят прокуратуру поторопить следователей, а в идеале отдать дело из района в ГСУ регионального управления МВД.

    Адвокат Сергей Шулдеев добавил, что гражданские иски о компенсации вреда были заявлены в уголовном деле, а значит, пока не вступил в силу приговор, никто ничего не получит. Попов еще на этапе первого предварительного следствия разослал потерпевшим по тысяче рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПрокуратураТуризмСуд
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close