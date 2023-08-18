«Чуть не умерли». Россияне рвутся в Абхазию, несмотря на дороговизну и ротавирус. Рассказываем о рекордном коллапсе на границе

Широкие и свободные пляжи Абхазии так и манят туристов Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться





Множество гневных отзывов в Сети об Абхазии не останавливают россиян, и они массово стремятся на отдых в республику. Широкие и пустынные пляжи, красивая природа так и манят туристов. Тем более выбор мест для отдыха нынче небольшой, в Сочи — дорого и многолюдно, в Крыму — небезопасно. Турция задрала цены. Абхазия была бы самым лучшим вариантом, если бы не граница. В июне и в июле особых проблем не было, только в час пик, в августе два часа на переход — считается удачей. Но и этот факт россиян не останавливает.

Более чем в 7 раз превышена пропускная способность российско-абхазской границы, сообщает Краснодарская таможня. На выходных количество автомобилей существенно увеличивается, когда к основным туристам присоединяются отдыхающие, которые едут в республику на уик-энд. Пропускная способность автомобильного пункта пропуска — 1,5 тысячи машин в сутки, сейчас его пересекает более 11 тысяч транспортных средств и 68 тысяч человек в обоих направлениях. 13 августа был зафиксирован максимальный трафик — границу пересекли около 70 тысяч человек, эта цифра побила рекорд, зафиксированный в 2022 году, тогда через пункт пропуска в один день прошло 66 тысяч.

С начала курортного сезона границу уже пересекли около 5 миллионов человек и более 800 тысяч транспортных средств, 30 тысяч из них — экскурсионные автобусы. В обе стороны открыты 27 полос движения, отдельная полоса выделена для экскурсионных автобусов. Власти обеих стран всё время говорят об облегченном режиме пропуска через границу, об увеличении количества полос движения, но с каждым годом пробок на границе становится всё больше.

Люди часами стоят в очереди на жаре Фото: читатель SOCHI1.RU Поделиться Поделиться





«Мы чуть не умерли, я думала, в обморок упаду» Иркутянка Ирина Сергеева приехала в Абхазию первый раз после долгого перерыва. Так сказать — увидеть места своего детства. Еще в конце 80-х приезжала в республику с родителями, тогда ей казалось, что это рай на земле. Хотелось освежить воспоминания. На границе оказались как раз 13 августа, когда был сумасшедший трафик и сумасшедшая жара. Прилетели в 12:00, в аэропорту их встретил трансфер отеля, на границе были в 13:00, в самое пекло.

— Мы чуть не умерли, я думала, в обморок упаду. Температура 40 градусов, проходить контроль нужно на улице, хоть там и есть навесы, но всё равно нестерпимо жарко. Люди говорят, что раньше документы проверяли в здании с кондиционером. Почти три часа мы простояли в очереди, там даже лавочек нет, нет места, где набрать холодной воды, всю, что брали с собой, быстро выпили. Я просто села на заплеванную плитку и сидела, — говорит Ирина. В очереди мучаются старики и дети, для них нет никакого льготного прохода. При этом автомобили досматривают и проверяют намного быстрее, чем пассажиров. Водители вынуждены их ждать на открытой стоянке за КПП под палящим солнцем.

— Столько людей каждый день проходят границу, неужели для них нельзя создать хотя бы элементарные условия — лавочки поставить, кулеры. Если бы я знала, что это так сложно, я бы еще подумала, ехать в Абхазию или нет, — говорит Ирина.

Место, где Россия встречается с Абхазией Фото: читатель SOCHI1.RU Поделиться Поделиться





Турист из Краснодара Константин Котов часто ездит в Абхазию и знает, что границу лучше проезжать ближе к ночи, уже не так жарко и народу меньше. — Мы 12 августа заезжали в Абхазию около 23:00, есть, конечно, машины, но не так, как днем, в общей сложности все процедуры прошли за 1 час 15 минут. Я считаю, что это нормально в августе. Да, неудобно, что негде посидеть и что контроль люди проходят на улице. Но если недолго, то пережить можно.

На прошлой неделе транспортный коллапс впервые случился на выезде из Абхазии, таких пробок — на 5 километров — здесь еще не видели.

Водитель трансферной компании Виталий рассказал, что 11 августа с утра дорога с границы в город Гудаута и обратно заняла у него 6 часов, два часа на въезд, четыре часа на выезд. При этом расстояние туда и обратно чуть больше 130 километров.

— На прошлой неделе были страшные заторы. Особенно утром. После обеда немного поток машин снижается. Сейчас ситуация немного улучшилась, все туристы, которым нужно собирать детей в школу, уехали, они и создавали пробки на выезд. Сейчас небольшое затишье, на переход в одну сторону нужно где-то часа два. Но мы ждем сейчас новую волну отдыхающих, которые уже детей в школу собрали и спешат отдохнуть перед учебным годом, — рассказал Виталий. Новый транспортный коллапс, судя по обращениям в трансферную компанию, ждут в эти выходные. Туристы со всей страны массово оставляют заявки на Абхазию.



Мы рассказывали, как пройти досмотр на границе без очередей. На пешеходном пункте пропуска путь фактически свободен. Переход границы занимает не больше получаса. При этом в летний период таможенники досматривают багаж заезжающих в Абхазию туристов. Досмотр проводится в помещении, где работают кондиционеры. Но сегодня ситуация изменилась — там собрались многочасовые очереди.

Сегодня туристы столпились на пешеходном пункте пропуска «Типичный Краснодар» / T.me

«Я бы не сказал, что цены в Абхазии скромные» Российские туристы стремятся в Абхазию за более бюджетным отдыхом, однако это не так, утверждает турист из Сургута Валерий Камышев. В этом году в республике цены существенно выросли, в начале лета он две недели отдыхал с семьей в Лоо и заплатил около 150 тысяч рублей на четверых. В Абхазии сейчас тем же составом они потратили на проживание уже 180 тысяч рублей. Это не считая дорогу, питание и развлечения. Конечно, в августе всё намного дороже, не только в Сочи, но и в Абхазии.

— В Абхазии не хватает нормальных отелей, а в существующих все номера очень быстро разбирают. Мы были в июне в Лоо и съездили на экскурсию в Абхазию, после этого решили, что вторую часть отпуска проведем там. Уже тогда было сложно найти нормальные номера. Мы снимаем два двухместных номера в довольно дорогом отеле. Зато у нас всё время есть свет и вода. А с этим в Абхазии проблемы, — рассказал Валерий. Он также отметил, что в этом году столовые и рестораны в республике существенно подняли цены — недешевые продукты завозят из России, их перевозка через границу также влияет на ценообразование. — Я читал прошлогодние отзывы, что на тысячу рублей семья может наесться и даже выпить чачи. В этом году средний чек — 3 тысячи рублей на семью, и это если покушать скромно. Сами работники столовых и ресторанов, с которыми я разговаривал, говорили, что цены очень сильно повысились в этом году, иногда даже неоправданно, — говорит Валерий. Его отпуск, кстати, прошел без эксцессов в виде пищевого отравления и ротавируса. От души накупались в море, наелись местных деликатесов. Насмотрелись на красоты. И поехали довольные домой, правда, на обратном пути встряли в пробку перед границей, в которой простояли почти три часа.

Температура воды в Абхазии уже достигла почти 30 градусов Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться





Чего не скажешь о туристке из Санкт-Петербурга Инге Бобровниковой. Они с мужем отдыхали в «Амра-парк отеле» в Гагре и почти весь отпуск пролежали с ротавирусом в прекрасном и уютном номере за 10 тысяч рублей в сутки.



— Всё, что мы успели увидеть в Абхазии, — это толпу на границе, где простояли три часа в адской жаре. День мы купались и загорали на пляже отеля. У нас был полный пансион, трехразовое питание. Блюда мы попробовали, а на следующий день слегли вместе с мужем. Персонал гостиницы утверждал, что отравиться в ресторане мы не могли, скорее всего, подцепили ротавирус в море и в нем сейчас лучше не купаться, — рассказала Инга, при этом она отмечает, что отель — отличный, очень чистый и красивый, им оказали медицинскую помощь, вызвали врача, купили выписанные препараты. Однако она не советует ехать в Абхазию в августе, очень жарко, пыльно, ротавирус и пробки на границе.

Местные жители уже ждут конца сезона, ведь некоторые из них работают в Адлере и ежедневно им нужно пересекать границу. Однако, судя по предыдущим годам, очереди на КПП «Адлер» закончатся только к началу октября. Хотя и это не точно.