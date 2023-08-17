Свадебный кортеж распугивал водителей стрельбой в центре Петербурга

Лихую «Тойоту» по плану «Перехват» ловили в Петербурге после того, как по центру города под звуки пальбы прокатилась свадьба.



По данным «Фонтанки», внимание полиции к «Тойоте Камри» цвета коричневый металлик с номерами Чеченской республики привлекли в первом часу дня. Водитель заметил машину, проезжая неподалёку от Исаакиевского собора, и, как говорит, пропустить её было трудно: гуляла свадьба, на Почтамтской была слышна стрельба.

Автомобиль новобрачных уехал. Полиция объявила «Перехват».

Догнали «Тойоту» на Английской набережной. С полицейскими объясняется водитель — 34-летний уроженец Чечни. По предварительным данным, проблем с уголовным законодательством, как и оружия, у него не было.