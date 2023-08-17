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    Свадебный кортеж распугивал водителей стрельбой в центре Петербурга

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    Лихую «Тойоту» по плану «Перехват» ловили в Петербурге после того, как по центру города под звуки пальбы прокатилась свадьба.

    По данным «Фонтанки», внимание полиции к «Тойоте Камри» цвета коричневый металлик с номерами Чеченской республики привлекли в первом часу дня. Водитель заметил машину, проезжая неподалёку от Исаакиевского собора, и, как говорит, пропустить её было трудно: гуляла свадьба, на Почтамтской была слышна стрельба.

    Автомобиль новобрачных уехал. Полиция объявила «Перехват».

    Догнали «Тойоту» на Английской набережной. С полицейскими объясняется водитель — 34-летний уроженец Чечни. По предварительным данным, проблем с уголовным законодательством, как и оружия, у него не было.

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    СтрельбаСвадьбаЧеченцыПетербург
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