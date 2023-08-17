Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк подняли ставки по рублевым вкладам

Российские банки ВТБ, Сбербанк и Альфа-Банк повысили ставки по рублевым вкладам. Изменения вступили в силу сегодня, 17 августа. Максимальная ставка для клиентов теперь составит 11–12%.



Ставка по максимальному «Альфа-Вкладу» сроком на три года теперь составит 12% годовых, на три месяца и полгода — 11%, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе финорганизации. Условия будут действовать как для текущих, так и для новых клиентов.



О том, что клиентов ожидает увеличенная доходность по всей линейке вкладов в рублях, сообщили также в пресс-службе ВТБ. При размещении средств во вкладах ВТБ клиенты смогут получить доход до 11% годовых, а для тех, кто переводит свою пенсию в банк, максимальная ставка составит 12%.

