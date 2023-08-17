    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    0 м/с, штиль

    765мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.7eur105.66

    Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк подняли ставки по рублевым вкладам

    2127
    6 комментариев

    Российские банки ВТБ, Сбербанк и Альфа-Банк повысили ставки по рублевым вкладам. Изменения вступили в силу сегодня, 17 августа. Максимальная ставка для клиентов теперь составит 11–12%.

    Ставка по максимальному «Альфа-Вкладу» сроком на три года теперь составит 12% годовых, на три месяца и полгода — 11%, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе финорганизации. Условия будут действовать как для текущих, так и для новых клиентов.

    О том, что клиентов ожидает увеличенная доходность по всей линейке вкладов в рублях, сообщили также в пресс-службе ВТБ. При размещении средств во вкладах ВТБ клиенты смогут получить доход до 11% годовых, а для тех, кто переводит свою пенсию в банк, максимальная ставка составит 12%.

    Подтвердил повышение ставок по рублевым вкладам и Сбербанк. Повышенные ставки до 12% начали действовать с 17 августа, пишет пресс-служба финучреждения. Уточняется, что клиенты могут получить ставку в 12% при открытии вкладов линейки «Лучший %» на срок три года и увеличении баланса срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода средств с валютных вкладов.

    15 августа Центробанк повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых, сообщала «Фонтанка». Банк России повысил ставку сразу на 350 базисных пунктов ради «ограничения рисков для ценовой стабильности».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СберВТБАльфа-БанкСтавка по вкладам
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close