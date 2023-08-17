Юный иностранец на электросамокате оказался под колесами пенсионера на севере Петербурга

Скорая увезла в больницу 10-летнего мальчика: его электросамокат сбил автомобиль в Приморском районе.
Прокатный транспорт, на котором передвигался юный гражданин Белоруссии, выехал на проезжую часть улицы Марка Галла с дворовой территории накануне около пяти дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 августа. В районе дома 17/3 его сбил автомобиль «Грейт Волл», за рулем которого был 62-летний местный житель.
Пострадавшего подростка в состоянии средней тяжести доставили в детскую больницу № 19.
ГИБДД района проводит проверку обстоятельств ДТП.