«Я в шоке — он воспитывал патриотов». Глава Ржевки — о задержании депутата за развращение 12-летнего мальчика

Глава муниципального образования «Ржевка» Вячеслав Черевко заявил, что удивлён новостью о задержании своего коллеги. Муниципального депутата Игоря Губайдулина арестовали на два месяца из-за обвинений в совершении развратных действий в отношении 12-летнего мальчика (ст. 135 УК). По версии следствия, муниципал обменивался с ребенком фотографиями интимного характера.



«Я в шоке, я знал его как порядочного и внимательного учителя, мне не верится, что это могло быть. Мы с ним встречались не так часто, но, когда я его видел, он вёл себя только положительно», — заявил Черевко. Он добавил, что тренер по карате имел много наград, устраивал турниры, а среди его учеников были чемпионы мира.