    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 29

    2 м/с, с-з

    765мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.42eur106.57

    «Я в шоке — он воспитывал патриотов». Глава Ржевки — о задержании депутата за развращение 12-летнего мальчика

    6506
    58 комментариев

    Глава муниципального образования «Ржевка» Вячеслав Черевко заявил, что удивлён новостью о задержании своего коллеги. Муниципального депутата Игоря Губайдулина арестовали на два месяца из-за обвинений в совершении развратных действий в отношении 12-летнего мальчика (ст. 135 УК). По версии следствия, муниципал обменивался с ребенком фотографиями интимного характера.

    «Я в шоке, я знал его как порядочного и внимательного учителя, мне не верится, что это могло быть. Мы с ним встречались не так часто, но, когда я его видел, он вёл себя только положительно», — заявил Черевко. Он добавил, что тренер по карате имел много наград, устраивал турниры, а среди его учеников были чемпионы мира.

    «Он воспитывал и тренировал настоящих мужиков — сейчас время такое, что нужны патриоты. Он всегда тактичный и вежливый с ребятами. Летом он делал спортивный лагерь выездной, там у него всегда армейская дисциплина была. Может, это провокация?»

    Черевко выразил уверенность, что следствие разберется. «Если это правда, то надо отвечать за такие поступки», — заключил он.

    В «Единой России» заявили, что уже приостановили членство депутата Ржевки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Арест
    ЛАЙК2
    СМЕХ46
    УДИВЛЕНИЕ10
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 58

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    58
    close