Суд арестовал тренера и муниципала, подозреваемого в рассылке дикпиков школьнику

Красногвардейский суд Петербурга арестовал депутата муниципального округа «Ржевка» Игоря Губайдулина. 63-летнего народного избранника подозревают в развращении несовершеннолетнего. Решение вынесено 16 августа.
По данным следствия, 63-летний депутат, работающий детским тренером по карате, вступил в переписку с 12-летним подопечным. В онлайн-разговоре мужчина затрагивал взрослые темы, высылал свои откровенные фото. Также в телефоне подозреваемого был найден снимок обнажённого мальчика.
Под арестом Губайдулин пробудет до 11 октября, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Как писала «Фонтанка», обнаружить запретную переписку помогла вредная привычка ребенка. Отец якобы увидел, как мальчик курит, поругал его и забрал телефон. В гаджете хранились сообщения с дикпиками. При общении со следователями выяснилось, что тренер якобы трогал подопечного за половой орган во время пребывания в спортивном лагере летом этого года в Краснодарском крае.
Мужчина преподает в одной из школ Красногвардейского района основы физической защиты. Награжден памятной медалью «Патриот России», удостоен звания «Заслуженный мастер боевых искусств».