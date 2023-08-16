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    Суд арестовал тренера и муниципала, подозреваемого в рассылке дикпиков школьнику

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    Красногвардейский суд Петербурга арестовал депутата муниципального округа «Ржевка» Игоря Губайдулина. 63-летнего народного избранника подозревают в развращении несовершеннолетнего. Решение вынесено 16 августа.

    По данным следствия, 63-летний депутат, работающий детским тренером по карате, вступил в переписку с 12-летним подопечным. В онлайн-разговоре мужчина затрагивал взрослые темы, высылал свои откровенные фото. Также в телефоне подозреваемого был найден снимок обнажённого мальчика.

    Под арестом Губайдулин пробудет до 11 октября, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

    Как писала «Фонтанка», обнаружить запретную переписку помогла вредная привычка ребенка. Отец якобы увидел, как мальчик курит, поругал его и забрал телефон. В гаджете хранились сообщения с дикпиками. При общении со следователями выяснилось, что тренер якобы трогал подопечного за половой орган во время пребывания в спортивном лагере летом этого года в Краснодарском крае.

    Мужчина преподает в одной из школ Красногвардейского района основы физической защиты. Награжден памятной медалью «Патриот России», удостоен звания «Заслуженный мастер боевых искусств».

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