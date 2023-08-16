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    В Петербурге задержали мундепа и детского тренера, подозреваемого в рукоблудстве и интимной переписке с подопечным

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    Сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района задержали муниципального депутата после жалобы родителей его подопечного из секции каратэ. Его обвинили в домогательствах к 12-летнему подростку.

    О том, что произошло в спортивном лагере, а также после него, родители узнали в начале августа и сразу же обратились в МВД, стало известно «Фонтанке» 16 августа.

    По предварительной информации, помогла это узнать вредная привычка ребенка. Отец якобы увидел, как он курит, поругал его и забрал телефон. Там он якобы увидел переписку мальчика с 63-летним тренером, в котором последний прислал несовершеннолетнему дикпик.

    В процессе общения мальчика с правоохранительными органами выяснилось, что тренер якобы трогал его за половой орган во время пребывания в спортивном лагере летом этого года в Краснодарском крае.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Мужчина был задержан 14 августа. Сегодня суд будет рассматривать ходатайство об избрании ему меры пресечения.

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