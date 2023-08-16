Суд в Петербурге нашел временное жилье для обвиняемого в нападении на продавца арбузов

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Алексея Князева. Его обвиняют в нападении с ножом из-за арбуза.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 августа, мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
По версии следствия, днем 13 августа Князев подошел к овощной палатке на проспекте Художников, 41. Он попросил продать ему арбуз на 200 рублей, но получил отказ. Тогда мужчина бросил выбранную ягоду на прилавок, а продавец вышел на него с палкой. Тогда Князев якобы ударил мужчину ножом.
Подозреваемого задержали на следующий день. Мужчина скитался по району, так как 13 августа его выкинули из съемной квартиры.
Князеву предъявили обвинение. Вину он признал.
Суд отправил мужчину в изолятор.