Кравцов: единые учебники появятся в школах России в ближайшие пять лет

Российских школьников переведут на единые государственные учебники в ближайшие пять лет, заявил 16 августа министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, речь идет не только об учебниках истории, но и обо всех остальных предметах.



«Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет», — цитирует Сергея Кравцова госагентство ТАСС. Министр уточнил, что единые учебники обеспечат «качество, единство» в школьном образовании.



Процесс создания нового учебника по истории России и всеобщей истории для 10-11-х классов уже завершен, напомнил Сергей Кравцов. Он уточнил, книги будут доставлен во все школьные библиотеки страны до начала нового учебного года.

