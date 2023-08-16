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    Кравцов: единые учебники появятся в школах России в ближайшие пять лет

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    Российских школьников переведут на единые государственные учебники в ближайшие пять лет, заявил 16 августа министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, речь идет не только об учебниках истории, но и обо всех остальных предметах.

    «Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет», — цитирует Сергея Кравцова госагентство ТАСС. Министр уточнил, что единые учебники обеспечат «качество, единство» в школьном образовании.

    Процесс создания нового учебника по истории России и всеобщей истории для 10-11-х классов уже завершен, напомнил Сергей Кравцов. Он уточнил, книги будут доставлен во все школьные библиотеки страны до начала нового учебного года.

    «Фонтанка» ознакомилась с новой программой по истории. В учебнике «переписаны» разделы за последние 40 лет и добавлена глава о специальной военной операции. В аннотации учебника сказано, что его создание было направлено на «формирование гражданской идентичности и патриотизма у учащихся».

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