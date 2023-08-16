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    Петербуржец прикарманил дорогой парфюм, но в воздухе витал запах неудачи

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    Петербуржцу приглянулся в магазине флакон духов за три десятка тысяч рублей. С этим сокровищем мужчина попытался пройти мимо кассы, но ничего не получилось.

    Попытка кражи произошла накануне в магазине парфюмерии и косметики в ТРК на проспекте Энгельса, сообщает 16 августа пресс-служба Росгвардии по Петербургу. Посетитель прихватил итальянские духи и попытался улизнуть, но один из сотрудников магазина это заметил и нажал тревожную кнопку.

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    Прибывшие на место росгвардейцы задержали любителя духов. Его доставили в полицию, а флакон стоимостью 33 тысячи рублей изъяли.

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