Петербуржец прикарманил дорогой парфюм, но в воздухе витал запах неудачи

Петербуржцу приглянулся в магазине флакон духов за три десятка тысяч рублей. С этим сокровищем мужчина попытался пройти мимо кассы, но ничего не получилось.



Попытка кражи произошла накануне в магазине парфюмерии и косметики в ТРК на проспекте Энгельса, сообщает 16 августа пресс-служба Росгвардии по Петербургу. Посетитель прихватил итальянские духи и попытался улизнуть, но один из сотрудников магазина это заметил и нажал тревожную кнопку.