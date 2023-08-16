В зарослях под Петербургом нашли младенца в пакете и уголовное дело

Попытку убийства увидело следствие в Бокситогорском районе Ленинградской области, где новорождённого бросили в придорожные кусты.



Как сообщили в Следственном комитете Ленобласти, 16 августа возбуждено дело о покушении на убийство матерью новорождённого. Мальчика случайно нашла женщина в садоводстве «Металлург». Писк из зарослей она услышала накануне около двух часов дня. В мусорном пакете оказался завёрнутый в футболку ребёнок — по счастью, живой.



«В настоящее время младенец находится в медицинском учреждении. Жизни и здоровью угрозы нет», — рассказали в СК.

