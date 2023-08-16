Новорожденного завернули в мусорный пакет и выкинули в кусты под Петербургом. Он выжил

Полиция Бокситогорского района Ленобласти ищет мать-кукушку, которая выбросила новорожденного ребенка в кусты.
Пищащий пакет нашла у дороги в садоводстве «Металлург» Бокситогорского района 47-летняя женщина накануне около двух дня, вызвала скорую и полицию, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 августа.
Мальчик был завернут в футболку и мусорный пакет. Его увезли в больницу. Врачи, осмотрев найденыша, оценили его состояние как удовлетворительное. Проводится проверка.