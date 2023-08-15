Министр финансов США рассказала, как ела галлюциногенные грибы при визите в Китай

В ходе визита в Китай министр финансов США Джанет Йеллен употребила в пищу четыре порции грибов местной разновидности Lanmaoa asiatica. Некоторые из них известны галлюциногенными эффектами. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает американский телеканал CNN.

После приземления в Пекине министр с командой отправилась в ресторан юньнаньской кухни. Йеллен уточнила, что не сама заказывала блюдо с галлюциногенными грибами. «Грибное блюдо было вкусное. Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами. Узнала об этом позже», — рассказала американская чиновница.