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    Пельмени не пострадали. На Петроградскую сторону вернули электричество

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    Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение в Петроградском районе Петербурга после технологического нарушения на кабельной линии. «С 13:55 все потребители получают электроэнергию», — сообщили 15 августа в пресс-службе компании.

    Ранее в «Россети Ленэнерго» объявляли о переключении абонентов на резервные схемы для скорейшего восстановления электроснабжения. Свет в домах пропал после нарушения на кабельной линии в районе улицы Кропоткина.

    Отключение оказалось кратковременным, морозилки в холодильниках разморозиться не успели. Ни один пельмень не пострадал.

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