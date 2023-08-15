Пельмени не пострадали. На Петроградскую сторону вернули электричество

Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение в Петроградском районе Петербурга после технологического нарушения на кабельной линии. «С 13:55 все потребители получают электроэнергию», — сообщили 15 августа в пресс-службе компании.



Ранее в «Россети Ленэнерго» объявляли о переключении абонентов на резервные схемы для скорейшего восстановления электроснабжения. Свет в домах пропал после нарушения на кабельной линии в районе улицы Кропоткина.

Отключение оказалось кратковременным, морозилки в холодильниках разморозиться не успели. Ни один пельмень не пострадал.