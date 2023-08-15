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    Специалисты восстанавливают электроснабжение Петроградской стороны

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    1 комментарий

    Специалисты «Россети Ленэнерго» ведут восстановительные работы в районе улицы Кропоткина в Петроградском районе Петербурга после технологического нарушения на кабельной линии. Об этом «Фонтанке» 15 августа сообщили в компании.

    Сейчас на месте работают аварийные бригады, диспетчеры переключают потребителей на резервные схемы для оперативного восстановления электроснабжения.

    Ранее жители Петроградской стороны пожаловались на отключение электричества. С неудобствами столкнулись обитатели Большой Зеленина, Большой Пушкарской, Гатчинской, Воскова и других улиц.

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    Комментарии 1

    Гость15 Авг 2023 в 13:55
    Биглофф - кадум.
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