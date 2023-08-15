Специалисты восстанавливают электроснабжение Петроградской стороны

Специалисты «Россети Ленэнерго» ведут восстановительные работы в районе улицы Кропоткина в Петроградском районе Петербурга после технологического нарушения на кабельной линии. Об этом «Фонтанке» 15 августа сообщили в компании.



Сейчас на месте работают аварийные бригады, диспетчеры переключают потребителей на резервные схемы для оперативного восстановления электроснабжения.

Ранее жители Петроградской стороны пожаловались на отключение электричества. С неудобствами столкнулись обитатели Большой Зеленина, Большой Пушкарской, Гатчинской, Воскова и других улиц.