Жители Петроградской стороны остались без электричества

Жители Петроградского района Петербурга пожаловались на отсутствие электричества днем 15 августа. В редакцию «Фонтанки» обратились читатели, которые рассказали, что свет отключился в домах на Большой Зелениной, Большой Пушкарской, Гатчинской, Дивенской и других улицах.



Согласно сообщениям из «Чата Петроградской диаспоры», отключение было примерно в 13:20. Некоторые жители, например обитатели улицы Воскова, говорят, что электричество пропадало у них буквально на несколько секунд. Подавляющее большинство до сих пор сидит без света и надеется, что аварийные бригады разберутся с проблемой как можно быстрее.