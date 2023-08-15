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    Жители Петроградской стороны остались без электричества

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    3 комментария

    Жители Петроградского района Петербурга пожаловались на отсутствие электричества днем 15 августа. В редакцию «Фонтанки» обратились читатели, которые рассказали, что свет отключился в домах на Большой Зелениной, Большой Пушкарской, Гатчинской, Дивенской и других улицах.

    Согласно сообщениям из «Чата Петроградской диаспоры», отключение было примерно в 13:20. Некоторые жители, например обитатели улицы Воскова, говорят, что электричество пропадало у них буквально на несколько секунд. Подавляющее большинство до сих пор сидит без света и надеется, что аварийные бригады разберутся с проблемой как можно быстрее.

    «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе «Ленэнерго».

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    Комментарии 3

    Гость15 Авг 2023 в 13:40
    Такое бывает.
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