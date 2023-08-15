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    В Петербурге «Кармелита» со стажем и заговорами на все случаи жизни снова увернулась от колонии

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    Красногвардейский районный суд назначил реальный срок «ворожее», снимавшей порчу и золото в Петербурге. Она привычно признала вину и в очередной раз избежала колонии.

    О приговоре Анжеле Янкович 15 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Согласно материалам дела, в ноябре прошлого года она отвлекла от ожидания автобуса женщину на проспекте Наставников, 21, и нагадала ей полосу неудач. От сглаза и зависти избавила вместе с украшениями на 70 тысяч рублей.

    Их потерпевшая завернула в салфетку и после манипуляций получила назад с наказом открыть дома. Внутри оказались только обманутые ожидания.

    Фокус с салфеткой Анжела показывала ещё в 2011 году. Тогда Московский райсуд назначил ей год условно. Примерно тогда же женщина попалась в Приморском районе города, где обещала помощь в возвращении любимого.

    В 2020 году её дело о мошенничестве было прекращено в Калининском районном суде — Янкович примирилась с потерпевшей. В Кировском аналогичное дело прекратили по ходатайству транспортной полиции и отпустили фигурантку со штрафом в 5 тысяч рублей.

    В мае этого года Янкович получила очередное прощение в Октябрьском суде. Судя по материалам, вину она обычно признаёт, материальный ущерб заглаживает.

    Красногвардейский райсуд признал женщину виновной в мошенничестве, удовлетворил гражданский иск на 70 тысяч рублей и назначил 14 месяцев в колонии-поселении. С учётом меры наказание считается отбытым, сообщили в пресс-службе судов. Как уточняют, очередное дело Янкович слушается в Красносельском суде. Заседание назначено на 7 сентября.

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