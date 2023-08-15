В Петербурге «Кармелита» со стажем и заговорами на все случаи жизни снова увернулась от колонии

Красногвардейский районный суд назначил реальный срок «ворожее», снимавшей порчу и золото в Петербурге. Она привычно признала вину и в очередной раз избежала колонии.



О приговоре Анжеле Янкович 15 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Согласно материалам дела, в ноябре прошлого года она отвлекла от ожидания автобуса женщину на проспекте Наставников, 21, и нагадала ей полосу неудач. От сглаза и зависти избавила вместе с украшениями на 70 тысяч рублей.



Их потерпевшая завернула в салфетку и после манипуляций получила назад с наказом открыть дома. Внутри оказались только обманутые ожидания.

