Девочка на велосипеде попала под машину у своего дома в Петербурге. У неё скальпированные раны

Статистику ДТП с детьми пополнил инцидент в Выборгском районе Петербурга. «Фонтанке» 15 августа стали известны подробности.



ДТП произошло накануне в 11:40 у дома 7, корпус 1, по улице Ивана Фомина. 54-летняя женщина на своём седане Fiat Albea наехала на 14-летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. Девочка была госпитализирована в средней степени тяжести. Медики зафиксировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированные раны бедра, ссадины.



Девочка живёт в соседнем доме, учится в восьмом классе. Про водителя известно, что в этом году её ни разу не привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

