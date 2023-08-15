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    Девочка на велосипеде попала под машину у своего дома в Петербурге. У неё скальпированные раны

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    Статистику ДТП с детьми пополнил инцидент в Выборгском районе Петербурга. «Фонтанке» 15 августа стали известны подробности.

    ДТП произошло накануне в 11:40 у дома 7, корпус 1, по улице Ивана Фомина. 54-летняя женщина на своём седане Fiat Albea наехала на 14-летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. Девочка была госпитализирована в средней степени тяжести. Медики зафиксировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированные раны бедра, ссадины.

    Девочка живёт в соседнем доме, учится в восьмом классе. Про водителя известно, что в этом году её ни разу не привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

    В тот же день неподалёку, напомним, водитель «КИА», выезжая с парковки, не заметил юношу на скутере. Девятиклассник в больнице в тяжелом состоянии.

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    Комментарии 19

    Гость15 Авг 2023 в 15:02
    Жаль нет велодорожек
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