Девятиклассник в тяжёлом состоянии в больнице. Водитель на Суздальском не заметил его, выезжая с парковки «ёлочкой»

Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером в Калининском районе Петербурга. Пострадал несовершеннолетний скутерист. Подробности стали известны «Фонтанке» 15 августа.



59-летний мужчина на «КИА Оптиме» выезжал с парковки в боковом проезде у дома 67 по Суздальскому проспекту 14 августа около 18:35. Парковка там устроена «ёлочкой», и водитель не заметил двигавшегося за ним юношу на скутере «Сузуки».



16-летний девятиклассник ехал без специальной экипировки. Он получил серьёзные травмы: ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины, рану пальца. В тяжёлом состоянии парня доставили в больницу имени Раухфуса. Про водителя известно, что в этом году он два раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

