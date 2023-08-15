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    Девятиклассник в тяжёлом состоянии в больнице. Водитель на Суздальском не заметил его, выезжая с парковки «ёлочкой»

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    Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером в Калининском районе Петербурга. Пострадал несовершеннолетний скутерист. Подробности стали известны «Фонтанке» 15 августа.

    59-летний мужчина на «КИА Оптиме» выезжал с парковки в боковом проезде у дома 67 по Суздальскому проспекту 14 августа около 18:35. Парковка там устроена «ёлочкой», и водитель не заметил двигавшегося за ним юношу на скутере «Сузуки».

    16-летний девятиклассник ехал без специальной экипировки. Он получил серьёзные травмы: ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины, рану пальца. В тяжёлом состоянии парня доставили в больницу имени Раухфуса. Про водителя известно, что в этом году он два раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

    «Полиция проводит проверку, устанавливаются детали происшествия», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

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