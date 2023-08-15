«ЗАЗ Шанс» заглох на дамбе, и в него влетел X-Trail. У предполагаемого виновника — 26 штрафов

Маленький мальчик, живущий в Красном Селе, пострадал в результате ДТП на дамбе. Об этом сообщает 15 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.



ДТП произошло 14 августа в 11:55 на участке внутреннего кольца КАД между Ломоносовом и Кронштадтом. 43-летний мужчина на Nissan X-Trail наехал на «ЗАЗ Шанс», заглохший и остановившийся в крайней правой полосе. За рулём «Шанса» была 43-летняя жительница Псковской области. Пострадал её 9-летний пассажир. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По данным «Фонтанки», медики диагностировали у него ушибы брюшной стенки, почек, ссадины. Он, по предварительной информации, находился на заднем сиденье и не был пристёгнут ремнём безопасности.

