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    «ЗАЗ Шанс» заглох на дамбе, и в него влетел X-Trail. У предполагаемого виновника — 26 штрафов

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    Маленький мальчик, живущий в Красном Селе, пострадал в результате ДТП на дамбе. Об этом сообщает 15 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    ДТП произошло 14 августа в 11:55 на участке внутреннего кольца КАД между Ломоносовом и Кронштадтом. 43-летний мужчина на Nissan X-Trail наехал на «ЗАЗ Шанс», заглохший и остановившийся в крайней правой полосе. За рулём «Шанса» была 43-летняя жительница Псковской области. Пострадал её 9-летний пассажир. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По данным «Фонтанки», медики диагностировали у него ушибы брюшной стенки, почек, ссадины. Он, по предварительной информации, находился на заднем сиденье и не был пристёгнут ремнём безопасности.

    Водитель «Ниссана», по сведениям «Фонтанки», 25 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости и один раз — за нарушение правил остановки. За водителем «Шанса» нарушений не числится.

    На скоростных автомагистралях нередко происходят серьёзные ДТП из-за наезда на стоящее транспортное средство. По статистике, на КАД в остановившуюся машину врезаются через 5–8 минут.

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