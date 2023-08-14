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    Хозяину «Лексуса» стали приходить чужие штрафы. Он поехал по адресу нарушения и нашёл там другой автомобиль — со своим номером

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    Странная история с госномерами приключилась в Петербурге, рассказывает 14 августа «Дорожный инспектор».

    46-летний владелец Lexus RX300 начал получать штрафы за нарушения ПДД (превышение скорости), которые не совершал. А вчера утром ему пришёл штраф за нарушение парковки у дома 43 по проспекту Просвещения. Мужчина отправился на Просвещения, 43, и около полудня обнаружил там Nissan с точно такими же государственными регистрационными знаками, как у его «Лексуса».

    Мужчина вызвал на место сотрудников полиции. Они нашли собственника «Ниссана» — это оказалась 47-летняя женщина. На вопрос, откуда у неё такие госномера, дама ответила, что делала их в частной компании, и, видимо, там ошиблись. «Клятвенно обещала сегодня съездить и поменять на правильные», — отмечается в сообщении.

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