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    Полиция поймала 150 нелегалов, которые таксовали во Всеволожске

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    Во Всеволожском районе Ленобласти полиция провела рейд по таксистам из других государств. В ходе операции на дорогах Мурино и Кудрово наряды ДПС остановили более сотни «таксующих» автомобилей для проверки, сообщает 14 августа ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    За сутки 22 экипажа дорожной полиции задержали около 150 иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство. Все они были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности. Кроме того, у семерых водителей было зафиксировано состояние алкогольного опьянения, еще порядка 60 водителей были направлены на медицинское освидетельствование.

    В результате полицейской проверки зафиксировано около 200 нарушений ПДД, связанных в основном с непристегнутым ремнем безопасности. Во время осмотра 65 автомобилей были выявлены признаки изменения идентификационных номеров агрегатов. Эти машины были изъяты и направлены на специальную стоянку для экспертизы, их владельцам грозит уголовная ответственность.

    Ранее «Фонтанка» писала о миграционных рейдах в Мурино и Кудрово, где периодически возникают конфликтные ситуации.

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    ТаксиМигрантыНелегальные таксистыНелегальные таксиРейд на дорогах
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