МИД пообещал не оставить без ответа атаки Украины по Крымскому мосту

Атаки Украины на Крымский мост не останутся без ответа, передает слова Марии Захаровой пресс-служба МИД РФ 12 августа.



Официальный представитель МИД заявила, что Крымский мост — объект гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. При этом он подвергается атакам с осени прошлого года, что приводит в том числе к гибели мирных граждан, подчеркнула она.

По ее словам, таким «варварским акциям» не может быть оправдания, и они не останутся без ответа.

Напомним, что в ночь на 12 августа мост подвергся атаке 20 беспилотников. Позднее Минобороны РФ сообщило о сбитой ракете С-200.