С коммерческого на «бюджет» через СВО. Правительство РФ прописало механизм перевода для студентов-ветеранов

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о механизме перевода студентов, участвовавших в СВО, на бесплатную форму обучения. Об этом 11 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.



Уточняется, что речь идет о возможности переноса вакантных бюджетных мест в вузе с одной специальности на другую. Например, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или другом факультете.

