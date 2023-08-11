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    С коммерческого на «бюджет» через СВО. Правительство РФ прописало механизм перевода для студентов-ветеранов

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    Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о механизме перевода студентов, участвовавших в СВО, на бесплатную форму обучения. Об этом 11 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

    Уточняется, что речь идет о возможности переноса вакантных бюджетных мест в вузе с одной специальности на другую. Например, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или другом факультете.

    Подразумевается, что схема будет работать внутри вуза независимо от формы обучения (очной, вечерней или заочной) на соответствующем курсе.

    Основанием для перевода будет служить заявление студента, а решение будет принимать спецкомиссия.

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