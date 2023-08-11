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    Этот тест пройдут только те, кто жил в 90-е: проверьте, что вы о них помните

    Если хотите, это будет ностальгическая проверка на возраст

    2015
    7 комментариев
    Признавайтесь, кто из черепашек вам больше нравился?
    Признавайтесь, кто из черепашек вам больше нравился?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Ну кто из нас не говорил хотя бы раз: «Вот в наше время»? Но какое конкретно время вы имеете в виду в таких случаях — уж не девяностые ли? Понимаем, для всех они были абсолютно разные, но все-таки в целом у нас должны остаться об этом десятилетии более-менее общие воспоминания. Кстати, а вы что помните о 90-х и сможете ли сейчас определить, что произошло в то самое «наше время», а чего там точно не было?

    Тополиный пух, жара, июль,
    Ветер уносит в небо.
    Только ты не веришь никому,
    Ждешь ты только снега, снега, снега...

    Извините, но теперь эта песня будет с вами весь день. Не помните, когда она вышла?

    Тополиный пух, жара, июль,<br />Ветер уносит в небо.<br />Только ты не веришь никому,<br />Ждешь ты только снега, снега, снега...<br /><br />Извините, но теперь эта песня будет с вами весь день. Не помните, когда она вышла?

    Вот она, мечта каждого школьника! Сейчас бы поиграть в третий Mortal Kombat… Это было в девяностых или позже?

    Вот она, мечта каждого школьника! Сейчас бы поиграть в третий Mortal Kombat… Это было в девяностых или позже?

    Небольшая подсказка: знаменитая МММ появилась в восьмидесятых. А когда пирамида Мавроди наладила выпуск акций?

    Небольшая подсказка: знаменитая МММ появилась в восьмидесятых. А когда пирамида Мавроди наладила выпуск акций?

    Все мы помним, что в «Инвайт» нужно просто добавить воды. А когда мы об этом узнали?

    Все мы помним, что в «Инвайт» нужно просто добавить воды. А когда мы об этом узнали?<br />

    Это сейчас всем подавай Apple Watch, а раньше за «Монтану» дети готовы были на что угодно. Только вот «раньше» — это когда?

    Это сейчас всем подавай Apple Watch, а раньше за «Монтану» дети готовы были на что угодно. Только вот «раньше» — это когда?

    Главный идеолог приватизации Анатолий Чубайс говорил, что каждое приватизированное предприятие — гвоздь в крышку гроба коммунизма. Не будем говорить, что стало с этими приватизационными чеками и самим Чубайсом, спросим только: когда появились эти ваучеры?

    Главный идеолог приватизации Анатолий Чубайс говорил, что каждое приватизированное предприятие — гвоздь в крышку гроба коммунизма. Не будем говорить, что стало с этими приватизационными чеками и самим Чубайсом, спросим только: когда появились эти ваучеры?

    Если вы заболели, то можно сходить к врачу, а можно и воду через телевизор зарядить. Там как раз дважды в месяц по воскресеньям Анатолий Кашпировский свои передачи ведет. А когда вышла первая такая передача?

    Если вы заболели, то можно сходить к врачу, а можно и воду через телевизор зарядить. Там как раз дважды в месяц по воскресеньям Анатолий Кашпировский свои передачи ведет. А когда вышла первая такая передача?

    А помните, как в 90-х появились такие видеосалоны?

    А помните, как в 90-х появились такие видеосалоны?

    «Бригада» прочно ассоциируется у нас с девяностыми, а вот выходил ли сериал в это время?

    «Бригада» прочно ассоциируется у нас с девяностыми, а вот выходил ли сериал в это время?

    А что насчет этой четверки? Выходили в девяностых?

    А что насчет этой четверки? Выходили в девяностых?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Этот тест пройдут только те, кто жил в 90-е: проверьте, что вы о них помните

    Кажется, кто-то родился уже в нулевые.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Этот тест пройдут только те, кто жил в 90-е: проверьте, что вы о них помните

    Что-то из девяностых вы и правда помните.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Этот тест пройдут только те, кто жил в 90-е: проверьте, что вы о них помните

    Вы неплохо помните девяностые.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Этот тест пройдут только те, кто жил в 90-е: проверьте, что вы о них помните

    Вы — настоящее дитя девяностых!

    Поделитесь результатом

    Признавайтесь, кто из черепашек вам больше нравился?
    Признавайтесь, кто из черепашек вам больше нравился?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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