Ну кто из нас не говорил хотя бы раз: «Вот в наше время»? Но какое конкретно время вы имеете в виду в таких случаях — уж не девяностые ли? Понимаем, для всех они были абсолютно разные, но все-таки в целом у нас должны остаться об этом десятилетии более-менее общие воспоминания. Кстати, а вы что помните о
Этот тест пройдут только те, кто жил в
90-е: проверьте, что вы о них помните
Если хотите, это будет ностальгическая проверка на возраст
Ну кто из нас не говорил хотя бы раз: «Вот в наше время»? Но какое конкретно время вы имеете в виду в таких случаях — уж не девяностые ли? Понимаем, для всех они были абсолютно разные, но все-таки в целом у нас должны остаться об этом десятилетии более-менее общие воспоминания. Кстати, а вы что помните о