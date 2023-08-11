VK меняет юрисдикцию с Британских Виргинских островов на остров Октябрьский в РФ

Руководство VK приняло решение перерегистрировать компанию в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области, говорится в пресс-релизе компании 11 августа. Ранее соцсеть была зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Решение было связано с государственной регистрацией в РФ. Теперь VK станет ПАО «ВК», говорится в сообщении.
Подобный шаг принесет дополнительные инвестиции Калининградской области и создаст новые рабочие места, считает гендиректор региональной Корпорации развития Андрей Толмачев. По его словам, статус международной компании можно получить при минимальном объеме инвестиций в 50 млн рублей.
Компания планирует проведение делистинга (исключение акций компании из оборота на бирже) глобальных депозитарных расписок (бумага, подтверждающая владение активами компании, которая не представлена в России). С 12 по 11 сентября 2023 года предполагается снятие с торгов на Лондонской фондовой бирже.
Ранее «Фонтанка» писала, что VK приобрела 100% акций ЗАО «Зингер» — именно ей принадлежит право долгосрочной аренды Дома Зингера в Петербурге.
«ВКонтакте» с международным названием VK — российская соцсеть со штаб-квартирой в Петербурге, созданная в 2006 году.