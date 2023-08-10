VK раскрыл стоимость сделки по аренде Дома Зингера

Группа компаний VK приобрела 100% акций ЗАО «Зингер», которому принадлежит право долгосрочной аренды всего Дома Зингера в Петербурге, за 2,5 млрд рублей, следует из отчета IT-гиганта за второй квартал 2023 года. Это близко к оценкам, которые ранее назывались в СМИ.



Штаб-квартира соцсети «ВКонтакте» располагается в Доме Зингера с 2010 года. О сделке по покупке акционерного общества, которому принадлежит право аренды всего здания у города до 2048 года, VK объявила 28 июня.

«Основная цель покупки заключалась в оптимизации структуры арендных платежей группы, а также в получении дополнительного дохода от сдачи помещений в субаренду», — говорится в отчете VK. Ожидается, что будущие арендные платежи составят 3,12 млрд рублей.