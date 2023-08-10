VK раскрыл стоимость сделки по аренде Дома Зингера

Группа компаний VK приобрела 100% акций ЗАО «Зингер», которому принадлежит право долгосрочной аренды всего Дома Зингера в Петербурге, за 2,5 млрд рублей, следует из отчета IT-гиганта за второй квартал 2023 года. Это близко к оценкам, которые ранее назывались в СМИ.
Штаб-квартира соцсети «ВКонтакте» располагается в Доме Зингера с 2010 года. О сделке по покупке акционерного общества, которому принадлежит право аренды всего здания у города до 2048 года, VK объявила 28 июня.
«Основная цель покупки заключалась в оптимизации структуры арендных платежей группы, а также в получении дополнительного дохода от сдачи помещений в субаренду», — говорится в отчете VK. Ожидается, что будущие арендные платежи составят 3,12 млрд рублей.
ЗАО «Зингер» принадлежало Балтийскому банку, совладельцем которого был предприниматель Андрей Исаев. После банкротства финансовой организации компания контролировалась структурами Альфа-банка, а после перешла к VK. В число субарендаторов организации входят книжный магазин АО «Торговая фирма "Санкт-Петербургский дом книги"», которое принадлежит городу, и ООО «Зингер Кафе».
Во втором квартале выручка VK выросла на 33,5% год к году, до 29,978 млрд рублей, в первой половине года — на 36,3%, до 57,3 млрд. В основном это произошло за счет роста выручки от онлайн-рекламы. Совокупный убыток группы по итогам полугодия сократился на 44,7 млрд рублей, с 53,5 до 8,8 млрд рублей. В связи с введением в России налога на сверхприбыль руководство VK находится в процессе оценки его величины для группы компаний.