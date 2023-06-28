VK получила право аренды всего Дома Зингера за 2,3 млрд рублей

ЗАО «Зингер» сменило бенефициара: компания VK закрыла сделку по аренде всего Дома Зингера на 25 лет с Альфа-Банком стоимостью порядка 2,3 млрд рублей, рассказали «Деловому Петербургу» игроки рынка недвижимости. «Квадрат» арендуемой площади обошелся ей примерно в 300 тысяч рублей.



В число субарендаторов ЗАО «Зингер» входят книжный магазин АО «Торговая фирма "Санкт-Петербургский дом книги"», которое принадлежит городу, и ООО «Зингер Кафе». Остальные площади сдавались в аренду под офисы. Участники рынка считают, что они отойдут под офис VK.

