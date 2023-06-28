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    VK получила право аренды всего Дома Зингера за 2,3 млрд рублей

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    3 комментария

    ЗАО «Зингер» сменило бенефициара: компания VK закрыла сделку по аренде всего Дома Зингера на 25 лет с Альфа-Банком стоимостью порядка 2,3 млрд рублей, рассказали «Деловому Петербургу» игроки рынка недвижимости. «Квадрат» арендуемой площади обошелся ей примерно в 300 тысяч рублей.

    В число субарендаторов ЗАО «Зингер» входят книжный магазин АО «Торговая фирма "Санкт-Петербургский дом книги"», которое принадлежит городу, и ООО «Зингер Кафе». Остальные площади сдавались в аренду под офисы. Участники рынка считают, что они отойдут под офис VK.

    При этом стоимость сделки брокеры называют высокой, учитывая, что речь идет не о покупке здания, а о его аренде. Приватизировать объекты культурного наследия нельзя, хотя уже несколько лет ведутся обсуждения о том, стоит ли разрешить выкупать памятники. Кроме того, по данным брокеров, ранее VK не тратила такие большие суммы на недвижимость в Петербурге.

    Андрей Степаненко, генеральный директор АО «Российский аукционный дом», считает, что сделка VK по аренде — «сигнал городу» о том, что можно много заработать на продаже этого и других знаковых объектов.

    «Это прекрасная сделка — по рыночной стоимости продано фактически ничто, право аренды федерального памятника со всем набором сложностей и рисков, связанных с его управлением и эксплуатацией. При этом покупатель уже арендует этот объект, то есть он, по сути, практически не будет получать дохода от сдачи в аренду части площадей», — подчеркнул он. Дело в том, что договор с АО «Торговая фирма "Санкт-Петербургский дом книги"», как отмечает Степаненко, подписан на выгодных для магазина условиях.

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    Комментарии 3

    Гость28 Июн 2023 в 12:10
    Похоже на прачешную.
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