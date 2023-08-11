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    В «Роскосмосе» рассказали о полете станции «Луна-25»

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    2 комментария

    Автоматическая станция «Луна-25» продолжает полет к Луне — связь с аппаратом стабильная. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил «Роскосмос».

    Системы «Луны-25» функционируют штатно, а связь со станцией стабильная и устойчивая. «После отделения от разгонного блока «Фрегат» автоматическая станция была взята на управление», — говорится в сообщении госкорпорации.

    Cтанция 16 августа должна выйти на окололунную круговую орбиту высотой 100 километров, а 21 августа — сесть в районе Южного полюса Луны, к северу от кратера Богуславский. Подробнее в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 2

    Гость11 Авг 2023 в 14:08
    Вот Юра-то обрадовался!
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