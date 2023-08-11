В «Роскосмосе» рассказали о полете станции «Луна-25»

Автоматическая станция «Луна-25» продолжает полет к Луне — связь с аппаратом стабильная. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил «Роскосмос».

Системы «Луны-25» функционируют штатно, а связь со станцией стабильная и устойчивая. «После отделения от разгонного блока «Фрегат» автоматическая станция была взята на управление», — говорится в сообщении госкорпорации.



Cтанция 16 августа должна выйти на окололунную круговую орбиту высотой 100 километров, а 21 августа — сесть в районе Южного полюса Луны, к северу от кратера Богуславский. Подробнее в материале «Фонтанки».

