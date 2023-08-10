    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    766мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.4eur106.89

    Генпрокуратура объявила журналистов-расследователей CIT нежелательными

    1053
    19 комментариев

    Российская Генпрокуратура признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team (Украина).

    Платформа раньше называлась War in Ukraine. Её создал создал Руслан Левиев* (настоящая фамилия Карпук, признан Минюстом иностранным агентом, уехал из России) вместе с участниками ФБК** (признан экстремистской организацией и запрещен в России, ликвидированный иностранный агент), отмечается в сообщении.

    «Основной целью группы псевдожурналистов является сбор и опубликование информации о Вооруженных силах Российской Федерации, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации»,— утверждает ведомство.

    Руслан Левиев* создал расследовательскую группу Conflict Intelligence Team в 2014 году, она, в частности, освещала конфликты в Донбассе и Сирии. В мае 2022 года в отношении Левиева* возбудили первое дело за фейки об армии России (статья 207.3, часть 2, УК РФ), в феврале 2023 года второе, он объявлен в розыск.

    * признан иноагентом.


    ** признан экстремистской организацией и запрещен в РФ, ликвидированный иноагент.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Нежелательная организацияНежелательные организацииГенпрокуратура
    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close