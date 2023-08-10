Генпрокуратура объявила журналистов-расследователей CIT нежелательными

Российская Генпрокуратура признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team (Украина).



Платформа раньше называлась War in Ukraine. Её создал создал Руслан Левиев* (настоящая фамилия Карпук, признан Минюстом иностранным агентом, уехал из России) вместе с участниками ФБК** (признан экстремистской организацией и запрещен в России, ликвидированный иностранный агент), отмечается в сообщении.



«Основной целью группы псевдожурналистов является сбор и опубликование информации о Вооруженных силах Российской Федерации, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации»,— утверждает ведомство.

