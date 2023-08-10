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    В Петербурге пассажиры заплатили таксисту шилом

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    Полиция Кировского района Петербурга ищет пассажиров такси, которые отняли у водителя заработок. А также самого таксиста.

    44-летний мужчина позвонил в 112 накануне около восьми вечера, стало известно «Фонтанке» 10 августа. По предварительной информации, он сообщил, что довез двух мужчин до станции метро «Проспект Ветеранов». Но за поездку они расплатились черной неблагодарностью — угрожая шилом, забрали всю его наличность — 2 500 рублей.

    Когда на место прибыл наряд полиции, заявителя уже не было. Он продолжил работу. Но оставил приметы своих обидчиков — обоим по 25–30 лет, один неславянского типа лица, а второй с рыжей бородой.

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