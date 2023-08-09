Губернатор Белгородской области рассказал, пойдут ли дети в школы под обстрелами

Жителям приграничных районов Белгородской области потребуется подписать согласие на посещение детьми школ в будущем учебном году. Об этом сообщил 9 августа губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».



«В приграничных муниципальных образованиях — да [потребуется согласие]», — сказал он (цитата по ТАСС). Губернатор подчеркнул, что обстановка в регионе «достаточно сложная».

«Мне очень важно, чтобы все родители понимали, что нахождение в одном месте определенные риски приносит», — отметил он. Ранее глава Белгородской области заявлял, что окончательное решение по формату обучения в приграничных школах и детсадах примут после 25 августа.