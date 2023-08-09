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    В Белгородской области от украинского обстрела погиб один человек, еще четверо пострадали

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    Поселок Горьковский Грайворонского городского округа попал в среду, 9 августа, под обстрел ВСУ. Есть погибший и пострадавшие. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    По данным главы региона, в центре поселка, рядом со школой, разорвались пять снарядов. Мужчина получил несовместимые с жизнью осколочные ранения. Еще у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, а у женщины контузия. Их доставляют в больницу.

    Сейчас на месте находятся оперативные и аварийные службы, а также глава округа Геннадий Бондарев.

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    Белгородская областьОбстрел ВСУ
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