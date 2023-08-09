В Белгородской области от украинского обстрела погиб один человек, еще четверо пострадали

Поселок Горьковский Грайворонского городского округа попал в среду, 9 августа, под обстрел ВСУ. Есть погибший и пострадавшие. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, в центре поселка, рядом со школой, разорвались пять снарядов. Мужчина получил несовместимые с жизнью осколочные ранения. Еще у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, а у женщины контузия. Их доставляют в больницу.



Сейчас на месте находятся оперативные и аварийные службы, а также глава округа Геннадий Бондарев.