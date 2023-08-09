    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, южн

    761мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.08eur105.44

    Курс евро на бирже превысил 107 рублей впервые с марта 2022 года

    1362
    24 комментария

    Курс евро в ходе валютной сессии на Московской бирже 9 августа превысил отметку в 107 рублей впервые с конца марта 2022 года.

    По данным на 10:52 по московскому времени, евро поднялся до 107,058 рубля, что стало максимумом за долгое время. После этого валюта снова вернулась в диапазон 106,7–106,9 и пробует преодолеть мартовский рубеж еще раз.

    Евро растет на 0,44% к завершению предыдущих торгов. Доллар в то же время вырос на 0,18%, до 97,28 рубля. Юань показывает прирост почти на 0,5% и торгуется по 13,48 рубля.

    Ранее эксперт Центра развития НИУ ВШЭ рассказал «Фонтанке», как продолжающееся ослабление рубля скажется на ценах на потребительские товары.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close