Курс евро на бирже превысил 107 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро в ходе валютной сессии на Московской бирже 9 августа превысил отметку в 107 рублей впервые с конца марта 2022 года.



По данным на 10:52 по московскому времени, евро поднялся до 107,058 рубля, что стало максимумом за долгое время. После этого валюта снова вернулась в диапазон 106,7–106,9 и пробует преодолеть мартовский рубеж еще раз.



Евро растет на 0,44% к завершению предыдущих торгов. Доллар в то же время вырос на 0,18%, до 97,28 рубля. Юань показывает прирост почти на 0,5% и торгуется по 13,48 рубля.



Ранее эксперт Центра развития НИУ ВШЭ рассказал «Фонтанке», как продолжающееся ослабление рубля скажется на ценах на потребительские товары.

