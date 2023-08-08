Волну, из-за которой парусник разворотил набережную Лейтенанта Шмидта, сняли на видео

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения на самом паруснике 30 июля в 12:09. На кадрах видно, как вниз по Неве один за другим на большой скорости пролетают три катера. Разыгравшиеся волны нещадно мотают пришвартованное суденышко, его нос гуляет из стороны в сторону. Но это еще не все. Они сложились в одну суперволну, та ударила о судно с такой силой, что юнги непроизвольно отпрыгнули от борта, но их все равно окатило. В этот момент, по рассказам юных моряков, нос парусника и сдернул с места тумбу с электрощитком, к которой он был запитан, а та потащила за собой поребрик. Подробнее о последствиях читайте в материале «Фонтанки».

