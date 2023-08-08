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    Волну, из-за которой парусник разворотил набережную Лейтенанта Шмидта, сняли на видео

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    Огромную волну, из-за которой парусник «Юный балтиец» после парада ВМФ сдвинул гранитные блоки на набережной Лейтенанта Шмидта, заметила камера наблюдения. «Фонтанка» показывает, как все случилось.

    За 17 лет, что «Юный балтиец» швартуется около Морской академии имени адмирала Синявина, такой казус произошел впервые, рассказал «Фонтанке» заместитель директора вуза Сергей Бабурин.

    Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения на самом паруснике 30 июля в 12:09. На кадрах видно, как вниз по Неве один за другим на большой скорости пролетают три катера. Разыгравшиеся волны нещадно мотают пришвартованное суденышко, его нос гуляет из стороны в сторону. Но это еще не все. Они сложились в одну суперволну, та ударила о судно с такой силой, что юнги непроизвольно отпрыгнули от борта, но их все равно окатило. В этот момент, по рассказам юных моряков, нос парусника и сдернул с места тумбу с электрощитком, к которой он был запитан, а та потащила за собой поребрик. Подробнее о последствиях читайте в материале «Фонтанки».

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