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    В Петербурге на Васильевском острове похоронили композитора Колкера

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    На Смоленском кладбище прошла церемония прощания с композитором Александром Колкером. На погребении присутствовали представители Союза композиторов и комитета по культуре.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Представители ритуальной сферы ранее утверждали, что Колкер настаивал на том, чтобы его похоронили рядом с женой на кладбище в Комарово. Однако, как утверждают собеседники «Фонтанки» в Смольном, это не совсем так: в завещании композитор оговаривал, что если сделать это не получится (из-за конфликта в семье дочь композитора была против погребения в одну могилу), то он доверяет внучке выбрать другое место захоронения. Он сам при жизни оплатил похороны и заказал два памятника — с женой и без.

    По данным «Фонтанки», похороны прошли без особых церемоний, как этого и хотел композитор, в том числе без церковных обрядов (композитор не был воцерковленным). На могиле сейчас лежат венки от губернатора, комитета и внучки (сама она по личным обстоятельствам на похоронах быть не смогла).

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Васильевский островУмер Александр Колкер
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