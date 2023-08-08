В Петербурге на Васильевском острове похоронили композитора Колкера

Представители ритуальной сферы ранее утверждали, что Колкер настаивал на том, чтобы его похоронили рядом с женой на кладбище в Комарово. Однако, как утверждают собеседники «Фонтанки» в Смольном, это не совсем так: в завещании композитор оговаривал, что если сделать это не получится (из-за конфликта в семье дочь композитора была против погребения в одну могилу), то он доверяет внучке выбрать другое место захоронения. Он сам при жизни оплатил похороны и заказал два памятника — с женой и без.

