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    На КАД «Газель» въехала в стоящие легковые машины. Есть погибший и пострадавшие

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    Тяжёлое ДТП произошло рано утром 8 августа на севере КАД.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 4:10 на 27-м километре внутреннего кольца, на съезде с проспекта Культуры, водитель «Газели» врезался в два легковых автомобиля, стоявшие в полосе безопасности. Один человек погиб, трое получили травмы. На видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» — много скорых, пробки нет. Очевидцы пишут, что погиб водитель «Газели».

    Остановка на скоростной магистрали часто приводит к ДТП. По статистике, на КАД в остановившуюся машину врезаются через 5–8 минут. Так, в конце июля инспекторы приехали оформлять ДТП с «Кадиллаком», и в них влетел наглухо затонированный внедорожник.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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