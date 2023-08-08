На КАД «Газель» въехала в стоящие легковые машины. Есть погибший и пострадавшие

Тяжёлое ДТП произошло рано утром 8 августа на севере КАД.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 4:10 на 27-м километре внутреннего кольца, на съезде с проспекта Культуры, водитель «Газели» врезался в два легковых автомобиля, стоявшие в полосе безопасности. Один человек погиб, трое получили травмы. На видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» — много скорых, пробки нет. Очевидцы пишут, что погиб водитель «Газели».
Остановка на скоростной магистрали часто приводит к ДТП. По статистике, на КАД в остановившуюся машину врезаются через 5–8 минут. Так, в конце июля инспекторы приехали оформлять ДТП с «Кадиллаком», и в них влетел наглухо затонированный внедорожник.