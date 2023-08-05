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    Почему огурцы горькие, желтеют и отваливаются: как спасти урожай

    Не забывайте про регулярные подкормки

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    Главное в выращивании огурцов — правильный температурный режим, полив и регулярные подкормки
    Главное в выращивании огурцов — правильный температурный режим, полив и регулярные подкормкиФото: Анна Золотова / NGS.RU
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    Наступает время самого активного сбора урожая. Дачники потратили много сил и средств на него, и очень обидно приходить в теплицу, но уходить с пустыми руками. Объясняем, почему огурцы желтеют и не дают желанных здоровых плодов и как сейчас исправить ситуацию.

    Почему огурцы горькие

    Большинство гибридов генетически были избавлены от горечи, но если вы выращиваете сортовые растения, то придется следить за достаточным поливом и количеством подкормок.

    — За горечь огурца отвечает кукурбин, или более правильное название — кукурбитацин. Обычно горчит именно попка огурчика, где он скапливается, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Когда не хватает влаги и питания, чаще всего огурец будет горьким.

    Почему желтеют зародыши огурцов

    Причин, почему вы собираете меньше урожая, чем хотелось бы, несколько. Первая — неправильная температура в теплице. К уличной температуре можно смело прибавлять 10–15 градусов — и получите температуру в теплице. Если на улице +25 градусов, в теплице с огурцами будет более +35 градусов.

    — При такой температуре пыльца у огурца стерильна и не происходит оплодотворение зародыша. Тогда и происходит подобный некроз, — объяснила Людмила Шубина.

    Вторая причина — нехватка питательных веществ. Особенно это касается сортов с пучковым плодообразованием. Без подкормок огурцы пучкового типа даже не соберутся завязываться. Поэтому сейчас, когда идет активное плодоношение, растения нужно подкармливать каждые десять дней обязательно, рекомендует специалист. Минеральные подкормки чередуйте с органическими, крайне важны сейчас фосфорно-калийные удобрения.

    Чего не хватает огурцам — определяем по форме

    Грушевидная форма плода говорит о том, что ему не хватило калийных удобрений
    Грушевидная форма плода говорит о том, что ему не хватило калийных удобренийФото: Александра Бруня / NGS.RU
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    По форме плода можно определить, чего именно не хватает растению. Например, кривому по всей длине огурцу не хватило влаги. Грушевидная форма плода говорит о том, что было недостаточно калийных удобрений. Если кончик огурца истончается и даже желтеет, то в почве мало азота.

    На слишком холодную воду при поливе огурец тоже может среагировать — тогда плод будет истончаться.

    Почему у огурца вянут листья

    Лист на здоровом огурце — ярко-зеленый и крепкий
    Лист на здоровом огурце — ярко-зеленый и крепкийФото: Анна Золотова / NGS.RU
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    Причин для постепенной гибели огурца может быть несколько. Первая — неправильная посадка, которая в итоге негативно сказалась на растении.

    — Огурец нельзя заглублять при посадке, но многие дачники совершают эту ошибку, — отмечает агроном. — Постепенно растение начинает погибать. Здесь уже ничем не поможешь, придется убирать.

    Вторая причина — корневая гниль в почве. Сегодня бороться с ней уже поздно — это патогенная микрофлора, которая атакует корни, и растение рано или поздно погибнет.

    — В следующем сезоне перед посадкой нужно внести триходермин — он борется с грибками, — посоветовала Людмила Шубина.

    Как лечить пятна на листьях огурцов

    Пятна на листьях говорят о дефиците нужных элементов в почве или о паутинном клеще
    Пятна на листьях говорят о дефиците нужных элементов в почве или о паутинном клещеФото: Александра Бруня / NGS.RU
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    Если пятна появились только на нижних листьях, то их нужно просто убрать — они выработали свой потенциал.

    — Пятна по всему растению говорят о том, что растение не докормлено — нужно внести фосфорно-калийные удобрения или настой коровьего навоза с добавлением стакана древесной золы, — говорит специалист. — Здоровое растение и богатый урожай огурцов будет только при регулярных подкормках.

    Вторая причина — паутинный клещ. С ним сложно бороться, но спасти урожай можно, если каждый день опрыскивать листья водой. Также помогут биопрепараты, такие как «Фитоверм» — обработать растения придется несколько раз.

    Главное в выращивании огурцов — правильный температурный режим, полив и регулярные подкормки
    Главное в выращивании огурцов — правильный температурный режим, полив и регулярные подкормкиФото: Анна Золотова / NGS.RU
    Грушевидная форма плода говорит о том, что ему не хватило калийных удобрений
    Грушевидная форма плода говорит о том, что ему не хватило калийных удобренийФото: Александра Бруня / NGS.RU
    Лист на здоровом огурце — ярко-зеленый и крепкий
    Лист на здоровом огурце — ярко-зеленый и крепкийФото: Анна Золотова / NGS.RU
    Пятна на листьях говорят о дефиците нужных элементов в почве или о паутинном клеще
    Пятна на листьях говорят о дефиците нужных элементов в почве или о паутинном клещеФото: Александра Бруня / NGS.RU

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