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    «Питтсбургскому стрелку» вынесли смертный приговор в США за 11 убитых в синагоге

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    Федеральное жюри присяжных в США 3 августа единогласно вынесло смертный приговор «питтсбургскому стрелку» Роберту Бауэрсу, передаёт CNN. Это первый федеральный смертный приговор при администрации Байдена, которая ввела мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение.

    Напомним, в октябре 2018 года Бауэрс пришел с оружием в синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге. У него при себе были штурмовая винтовка и три пистолета. Разрешение на оружие он имел. Действовал один.

    48-летний Баэурс, выкрикивая антисемитские фразы, убил на месте 11 прихожан синагоги. Ещё шесть человек он ранил — в том числе четверых прибывших на вызов полицейских. Сдался он только после того, как получил ранение и не мог больше стоять на ногах.

    Вердикт о смертном приговоре присяжные приняли после обсуждения в течение двух дней. Если бы решение не было единогласным, вместо смертного приговора он получил бы пожизненный срок без права досрочного освобождения.

    Как отмечает CNN, защита Баэурса утверждала, что он страдал психическим заболеванием и галлюцинациями, но присяжные отклонили эти аргументы при вынесении приговора.

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