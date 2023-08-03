«Питтсбургскому стрелку» вынесли смертный приговор в США за 11 убитых в синагоге

Федеральное жюри присяжных в США 3 августа единогласно вынесло смертный приговор «питтсбургскому стрелку» Роберту Бауэрсу, передаёт CNN. Это первый федеральный смертный приговор при администрации Байдена, которая ввела мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение.



Напомним, в октябре 2018 года Бауэрс пришел с оружием в синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге. У него при себе были штурмовая винтовка и три пистолета. Разрешение на оружие он имел. Действовал один.



48-летний Баэурс, выкрикивая антисемитские фразы, убил на месте 11 прихожан синагоги. Ещё шесть человек он ранил — в том числе четверых прибывших на вызов полицейских. Сдался он только после того, как получил ранение и не мог больше стоять на ногах.

