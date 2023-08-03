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    Польский генерал: военные Польши готовы применить оружие на границе с Белоруссией

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    Польские пилоты боевых вертолетов, переведенные на границу с Белоруссией, без колебаний применят вооружение, если сложится опасная ситуация. Об этом заявил генерал Марек Соколовский на совещании с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком, передает в четверг, 3 августа, ТАСС.

    «На случай появления тревожных событий на границе вертолеты вооружены, готовы к бою. <…> Они опытны, и если будет что-то опасное, то они без колебаний используют вооружение», — заявил военный.

    Как уточнил генерал, боевые вертолеты уже переведены на польско-белорусскую границу.

    Недавно МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета нарушили границы страны. В Минобороны Белоруссии отвергли обвинения поляков.

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    Комментарии 39

    Гость03 Авг 2023 в 18:04
    Браво, Польша!
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