Польский генерал: военные Польши готовы применить оружие на границе с Белоруссией

Польские пилоты боевых вертолетов, переведенные на границу с Белоруссией, без колебаний применят вооружение, если сложится опасная ситуация. Об этом заявил генерал Марек Соколовский на совещании с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком, передает в четверг, 3 августа, ТАСС.

«На случай появления тревожных событий на границе вертолеты вооружены, готовы к бою. <…> Они опытны, и если будет что-то опасное, то они без колебаний используют вооружение», — заявил военный.



Как уточнил генерал, боевые вертолеты уже переведены на польско-белорусскую границу.

