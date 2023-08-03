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    Светящаяся паутина стремительно разворачивается над Невой. Показываем завораживающее видео супервидовых камер

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    Лето балует Петербург небесными зрелищами. Даже городская засветка не может помешать серебристым облакам и луне.

    Серебристые облака несколько раз наблюдали в Петербурге этим летом, а 29 июля они были особенно яркими. Переливы зафиксировали супервидовые веб-камеры. Июльская ночь с крыльями мостов и корабликами на Неве уместилась в полминуты — как целая жизнь.

    Начало августа подарило суперлуние, «Фонтанка» показывала его фотографии 1 августа, но и следующие два дня луна была очень крупная.

    Но 3 августа её скрыли облака — атмосферный фронт затянул небо.

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    Комментарии 5

    Гость03 Авг 2023 в 11:08
    Спасибо, очень красиво
    +2−0
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