Светящаяся паутина стремительно разворачивается над Невой. Показываем завораживающее видео супервидовых камер

Лето балует Петербург небесными зрелищами. Даже городская засветка не может помешать серебристым облакам и луне.
Серебристые облака несколько раз наблюдали в Петербурге этим летом, а 29 июля они были особенно яркими. Переливы зафиксировали супервидовые веб-камеры. Июльская ночь с крыльями мостов и корабликами на Неве уместилась в полминуты — как целая жизнь.
Начало августа подарило суперлуние, «Фонтанка» показывала его фотографии 1 августа, но и следующие два дня луна была очень крупная.
Но 3 августа её скрыли облака — атмосферный фронт затянул небо.