Она гигантская! Посмотрите на редкое суперлуние в Петербурге

Гигантская Луна показалась над Петербургом в ночь на 1 августа. И это не последний раз в этом месяце, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Как рассказала Позднякова в своём telegram-канале, в августе жители могут наблюдать сразу два суперлуния: первое — «Осетровое» — прямо сейчас, второе — в ночь на 30 августа. С погодой повезло — небо в последний момент очистилось от облаков. Почему "Осетровое" - раньше считалось, что под этой луной увеличиваются уловы осетра.
Так называемое суперлуние возникает несколько раз в год, когда полнолуние совпадает с максимальным приближением Луны к Земле. Последний шанс увидеть такое в этом году будет 28 сентября.
Огромная и необычно яркая луна в небе над Петербургом попадала в объективы и в июле. Фотограф «Фонтанки» снимал ее в Московском районе.