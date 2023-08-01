Она гигантская! Посмотрите на редкое суперлуние в Петербурге

Гигантская Луна показалась над Петербургом в ночь на 1 августа. И это не последний раз в этом месяце, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.



Как рассказала Позднякова в своём telegram-канале, в августе жители могут наблюдать сразу два суперлуния: первое — «Осетровое» — прямо сейчас, второе — в ночь на 30 августа. С погодой повезло — небо в последний момент очистилось от облаков. Почему "Осетровое" - раньше считалось, что под этой луной увеличиваются уловы осетра.