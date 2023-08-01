    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    0 м/с, штиль

    755мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.59eur100.94

    Она гигантская! Посмотрите на редкое суперлуние в Петербурге

    686
    2 комментария

    Гигантская Луна показалась над Петербургом в ночь на 1 августа. И это не последний раз в этом месяце, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

    Как рассказала Позднякова в своём telegram-канале, в августе жители могут наблюдать сразу два суперлуния: первое — «Осетровое» — прямо сейчас, второе — в ночь на 30 августа. С погодой повезло — небо в последний момент очистилось от облаков. Почему "Осетровое" - раньше считалось, что под этой луной увеличиваются уловы осетра.

    ПоделитьсяПоделиться

    Так называемое суперлуние возникает несколько раз в год, когда полнолуние совпадает с максимальным приближением Луны к Земле. Последний шанс увидеть такое в этом году будет 28 сентября.

    Огромная и необычно яркая луна в небе над Петербургом попадала в объективы и в июле. Фотограф «Фонтанки» снимал ее в Московском районе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СуперлуниеОсетровое полнолуние
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close